Двадцать два отеля на 12 тыс. мест появятся на территории туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане. Уже имеются 11 резидентов, рассказал в Горно-Алтайске руководитель Кавказ.РФ Андрей Юмшанов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Мы продолжаем развивать Каспийский прибрежный кластер. На сегодняшний день заканчиваем проект планировки территорий. Здесь создана особая экономическая зона и сегодня имеются 11 претендентов [резидентов], которые готовы строить отели. Задача достаточно амбициозная - 22 отеля на 12 тыс. мест, с половиной из этих резидентов уже заключены соглашения", - сказал Юмшанов.

Как сообщает пресс-служба Кавказ.РФ, осенью планируется начать проектирование, с 2025 года - строительство инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что развитие Каспийского прибрежного кластера в Дагестане позволит привлечь 80 млрд рублей инвестиций из разных источников, а также создать 3 тыс. рабочих мест.