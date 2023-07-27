 

Российские энергетики за первое полугодие реализовали инвестпроекты на общую сумму 1,156 трлн рублей

27 июля 2023, 18:00 344 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: eprussia.ru
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Фото: пресс-службы Россети

Фото: пресс-службы Россети

В РФ строятся нефтегазовые объекты, различные типы электростанций, котельные, трансформаторные подстанции, трубопроводы и заводы для производства оборудования.

В России в первом полугодии 2023 года энергетики реализовали инвестиционные проекты на общую сумму 1,156 трлн рублей против 330,91 млрд рублей на аналогичный период 2022 года. Такие данные озвучили аналитики компании «ТендерПро».

Эксперты отмечают, что в 2023 году энергокомпании в 54% случаев реализуют инвестиционные проекты до 1 млрд рублей, а в 46% случаев вкладывают более 1 млрд рублей. В основном энергетики строят нефтегазовые объекты, различные типы электростанций, котельные (в основном модульного типа), трансформаторные подстанции, трубопроводы, заводы для производства оборудования.

По информации «ТендерПро», в 84% случаев энергетики строят новые объекты, в 13,5% случаев модернизируют существующие предприятия и в 2,5% случаев реконструируют.

Более 50% реализующихся в данный момент инвестиционных проектов, находятся на этапах проектирования (35%), подготовки строительной площадки (30%), а также строительно-монтажных и пусконаладочных работ (13%).

Что касается географии, в основном инвестиционные проекты энергетики реализуют в Сибирском (21,2% от всех объектов), Дальневосточном (18,6% от всех объектов) и Приволжском федеральных округах (15,2% от всех объектов).

Как отмечает исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев, в 2022 году энергетики столкнулись с острым дефицитом оборудования, запчастей и комплектующих, качество которых было бы сопоставимо с импортным.

«Тем не менее, найти надежных поставщиков, с помощью маркетинговой поддержки на электронных торговых площадках, им по целому ряду позиций уже удалось. Это сказалось и на динамике запуска инвестиционных проектов. Так, по нашим подсчетам, число запущенных инвестиционных проектов за 6 месяцев 2023 году энергетиками, уже превысило на 20%, количество проектов за весь 2022 год», - уточнил Ильдар Мухамедиев.

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Метки: ТЭК, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность Строительство 

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