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"Россети Кубань" начала строительство инфраструктуры для электроснабжения нового туристического кластера в Республике Адыгея

27 июля 2023, 16:59 351 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Компания «Россети Кубань» начала строительство инфраструктуры для электроснабжения нового туристического кластера в Республике Адыгея. Проект позволит обеспечить выдачу 22 МВт мощности всесезонному курорту «Лагонаки» в Адыгее.

Инвестиции в строительство энергетической инфраструктуры участников инвестпроекта по созданию всесезонного курорта составят около 7 млрд рублей.

В настоящее время идет сооружение подстанции 110 кВ «Плато» мощностью 50 МВА. Ведется проектирование транзита 110 кВ протяженностью 86 км, который соединит новый энергообъект с действующим центром питания в Майкопе, и линии электропередачи 10 кВ.

Работы по технологическому присоединению курорта планируется завершить до конца 2024 года.

Экокурорт реализуется в рамках туристического нацпроекта, предполагающего создание к 2030 году 4,7 млн новых рабочих мест. На плато Лагонаки будет построено 25 км горнолыжных трасс, сноу-парк с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Ежегодно сюда смогут приезжать минимум 500 тыс. туристов.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, АДЫГЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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