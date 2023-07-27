За второй квартал 2023 года к сетям ЛОЭСК присоединено 745 энергопринимающих устройств физических лиц на общую мощность 11 МВт, 149 энергопринимающих устройств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общей мощностью – 16,36 МВт.

Электричеством обеспечили такие социально важные объекты в Ленинградской области как музей-заповедник «Парк Монрепо» и объект культурного наследия федерального значения ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник» в г. Выборг, спортивно-оздоровительный лагерь «Красногвардеец» в поселке Толмачево, здание образовательного учреждения «Сланцевская СОШ № 1», канализационные очистные сооружения и новое здание автовокзала в г. Подпорожье, крытая ледовая арена в г. Волхов, автостанция в г. Ивангород.

В Ленинградской области АО «ЛОЭСК» создало схемы внешнего электроснабжения для ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов с общей площадью около 100 тыс. кв. м.