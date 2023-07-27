Российское энергетическое агентство Минэнерго России определено в качестве координатора в части подготовки участия российской делегации в Энергетическом бизнес-форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Индонезии 24-25 августа.
В текущем году связующей темой Форума станет «Ускорение энергетической взаимосвязанности для достижения устойчивого роста АСЕАН». Ожидается, что на нем соберутся более 1500 участников со всего мира, включая крупнейшие энергетические компании стран-членов АСЕАН и руководство профильных ведомств стран Юго-Восточной Азии.
В рамках деловой программы запланированы экспертные дискуссии, посвященные роли различных отраслей энергетики в достижении экономического роста и углеродной нейтральности государств-членов АСЕАН. РЭА Минэнерго России совместно с АСЕАН и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) проведут панельную сессию по вопросам расширения использования природного газа в странах АСЕАН для устойчивого развития и обеспечения энергетической безопасности. Более подробно с мероприятием можно ознакомиться на сайте форума.
«Традиционно в Энергетическом бизнес-форуме АСЕАН принимают участие крупнейшие энергетические компании региона, которые заинтересованы в налаживании контактов и последующей реализации проектов со своими российскими коллегами. В сложившихся геополитических реалиях развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии является одним из перспективных направлений для нашей страны, особенно в нефтегазовой и атомной энергетике, а также в части возобновляемых источников энергии», – подчеркнул генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.
По всем вопросам участия в Форуме заинтересованные организации могут обращаться в Российское энергетическое агентство Минэнерго России: Yudina@rosenergo.gov.ru, Юдина Ольга Николаевна.
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