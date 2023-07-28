Российские энергетические компании готовы предложить африканским странам свои компетенции и технологии в различных областях ТЭК, сообщил Николай Шульгинов на панельной сессии «Россия-Африка: перспективы сотрудничества в области энергетики» в рамках второго саммита «Россия - Африка».

«Африканский континент сегодня – это динамично развивающий регион, который предполагает в перспективе развитие экономики и рост спроса на энергоресурсы, который определяется в первую очередь увеличением численности населения Африки», – отметил Глава Минэнерго России.

Министр добавил, что для того, чтобы не ошибиться в динамике прогнозирования спроса, нужно учитывать и темпы борьбы с энергетическойбедностью, от этого так же зависит скорость роста потребления.

Николай Шульгинов также рассказал, что ряд российских компаний выходят к африканскимпартнёрам с предложениями по модернизации, замене оборудования, ремонтов и повышениюэффективности тех объектов ТЭК, которые были построены российской стороной во времена СССР. По словам Министра, это конкурентное преимущество России.

Глава энергетического ведомства отметил, что Африка богата ресурсами, в ней сосредоточено порядка 7% общемировых запасов нефти, газа и угля, имеется большой гидропотенциал. По его словам, для реализации этого потенциала российские энергетические компании готовы предложить африканским странам свои компетенции и возможности в различных областях ТЭК.

«В частности по геологоразведке на шельфе и материке, сооружению объектов нефтегазодобычи, строительству масштабных газопроводов, нефтепроводов. У нас есть не только компетенции, но и самые протяженные в мире нефтепроводы и газопроводы, производственная база для создания трубной продукции мирового класса. Также мы обладаем компетенциями по сооружению объектов ВИЭ», – сказал Министр.

Николай Шульгинов рассказал, что в последние годы важными трендами глобальной энергетики является энергопереход и достижение углеродной нейтральности.

«Путь к углеродно-нейтральному будущему должен строиться на​ сбалансированности​ принимаемых​ решений с учётом национальных особенностей экономики, возможностей стран. Нужна сбалансированная энергетическая политика. Каждая страна сама определяет свой путь достижению углеродной нейтральности, свою стоимость энергоперехода», – сказал Министр.

Николай Шульгинов добавил, что ряд российский компаний уже представлены в Африке в сфере разведки углеводородов, есть планы по поставкам СПГ.

Представители российских энергетических компанийв свою очередь рассказали о конкретныхпредложениях для развития энергодиалога Россия-Африка. В частности, российская сторона обозначила перспективы по проектам строительства и модернизации объектов ТЭК, развития ВИЭ и чистым технологиям использования угля.

Постоянный секретарь Министерства нефтяных ресурсов Республики Нигерия Габриель Адуда назвал три основы, на которых должно выстраиваться взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Африкой.

«Это наличие богатых ресурсов Африки, которыми, безусловно необходимо пользоваться. Второе – это российские компетенции, благодаря которым мы сможем эффективно использовать наши ресурсы. Нам нужны опыт и экспертиза российских компаний. Третья основа – это проектное финансирование и инвестиции» – сказал он.

«Геополитическая значимость России и Африки сейчас набирает силу, и мы не можем упустить этот момент, иначе мы не сможем пользоваться теми возможностями, которые открываются для наших стран. Необходимо наращивать присутствие и потенциал российских компаний в Африке. Важно понимать, что мы на глобальной арене сейчас действительно играем важную роль», – сказал Министр шахт и углеводородов Республики Экваториальная Гвинея Антонио Обуру Ондо.

Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк рассказал, что ситуацию с борьбой с энергетической бедностью в странах Африки можно решить в частности за счёт расширениявзаимодействия в газовой сфере.

«Развитие сотрудничества с Россией в газовой сфере может решить ряд проблем африканских стран. Природный газ может изменить экономику Африки – это строительство заводов, использование аммиака, создание рабочих мест и прежде всего создание надёжного, безопасного, и чистого электричества», – сказал он.

Заместитель Министра Департамента государственных предприятий Южно-Африканской Республики Копенг Обед Бапела подчеркнул, что крайне важно привлечение инвестиций в Африку, а также рассказал о потребностях африканских стран в электроэнергетике.

«В Южной Африке бывают электроперебои и это связано с пиковыми нагрузками. Мы нуждаемся в строительстве новых электростанций, существующая инфраструктура устарела. Сейчас проводим обсуждение с российскими компаниями по вопросам взаимодействия России и Африки в электроэнергетической сфере», – рассказал он.