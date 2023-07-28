Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Группа компаний «Металлика-Дизайн», занимающаяся проектированием и изготовлением на заказ изделий из металлов, полимеров и композитов, при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) увеличила производственные мощности и запустила новое предприятие в подмосковном Солнечногорске. В ближайшее время инвестор также планирует расширение еще двух своих предприятий, которые занимаются производством алюминиевых сотовых панелей и эксклюзивных изделий из стекла.
«Общий объем инвестиций в реализацию проекта по наращиванию производственных мощностей ГК «Металлика-Дизайн» оценивается в 2 млрд рублей. В течение пяти лет для жителей Подмосковья будет создано более 1000 рабочих мест. Так, на первом этапе на новой площадке в Солнечногорске штат сотрудников будет расширен со 130 до 200 человек. Среди вакансий, которые уже сейчас открыты на предприятии – операторы станков ЧПУ, инженеры-конструкторы, сварщики и слесари механосборочных работ», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Группа компаний «Металлика-Дизайн» более 17 лет занимается производством архитектурных форм, фасадных систем, сложных конструкций с электрическим и пневматическим приводом. В ближайшее время предприятие планирует запустить цех по узловой сборке продукции. Сейчас на предприятии работают 18 высокотехнологичных подразделений. Каждое можно назвать самостоятельным производством: лазерная резка листа и трубы, гибка, токарные и фрезерные работы, несколько видов сварки и покраски, участок электронных компонентов. В финале – сборка, упаковка.
«Уже много лет мы производим продукцию исключительно из отечественного сырья. Это могут быть как металлы, так и полимеры, композиты, законченные механизмы подшипников. Наша задача - интегрировать их между собой. Особое внимание уделяем качеству продукции, поэтому тщательные проверки предусмотрены на каждом этапе. Причем не выборочные, а полные – всей продукции. Это помогает избегать производственного брака. Мы не занимаемся ювелирными изделиями, но, например, легко можем изготовить продукт любого размера - от того, который легко помещается на ладони до 75-метровых архитектурных форм», - говорит учредитель ГК «Металлика-Дизайн» Сергей Домокеев.
В списке реализованных проектов компании: архитектурные формы для самого высокого небоскреба в Европе «Лахта-центр», музея современного искусства «ГЭС-2», Центрального бульвара в инновационном центре «Сколково», также предприятие изготавливало узлы и механизмы для автомобиля «Маруся», оборудование для корпорации «Росатом», дезинфекторы для рук, которые установлены в московским метрополитене. Особая гордость – бобслейные сани для Федерации санного спорта, на которых спортсмены завоевали не одну золотую медаль.
«Свою продукцию компания поставляет не только по всей России, но и в страны СНГ. На новой площадке в Солнечногорске компания сможет увеличить производственные мощности в два раза. Особенность производства ГК «Металлика-Дизайн» в том, что все заказы на предприятии разные, это не серийное производство, каждый проект не похож на другой. Всю продукцию изготавливают по индивидуальным эскизам, поэтому на предприятии есть собственное конструкторское бюро, которое занимается разработкой, проектированием и воплощением в жизнь любой идеи. Главная задача – предложить российскому заказчику высокое качество по приемлемой цене, чтобы он не искал аналогов за рубежом», – прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.
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