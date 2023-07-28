Группа компаний «Металлика-Дизайн», занимающаяся проектированием и изготовлением на заказ изделий из металлов, полимеров и композитов, при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) увеличила производственные мощности и запустила новое предприятие в подмосковном Солнечногорске. В ближайшее время инвестор также планирует расширение еще двух своих предприятий, которые занимаются производством алюминиевых сотовых панелей и эксклюзивных изделий из стекла.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта по наращиванию производственных мощностей ГК «Металлика-Дизайн» оценивается в 2 млрд рублей. В течение пяти лет для жителей Подмосковья будет создано более 1000 рабочих мест. Так, на первом этапе на новой площадке в Солнечногорске штат сотрудников будет расширен со 130 до 200 человек. Среди вакансий, которые уже сейчас открыты на предприятии – операторы станков ЧПУ, инженеры-конструкторы, сварщики и слесари механосборочных работ», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Группа компаний «Металлика-Дизайн» более 17 лет занимается производством архитектурных форм, фасадных систем, сложных конструкций с электрическим и пневматическим приводом. В ближайшее время предприятие планирует запустить цех по узловой сборке продукции. Сейчас на предприятии работают 18 высокотехнологичных подразделений. Каждое можно назвать самостоятельным производством: лазерная резка листа и трубы, гибка, токарные и фрезерные работы, несколько видов сварки и покраски, участок электронных компонентов. В финале – сборка, упаковка.

«Уже много лет мы производим продукцию исключительно из отечественного сырья. Это могут быть как металлы, так и полимеры, композиты, законченные механизмы подшипников. Наша задача - интегрировать их между собой. Особое внимание уделяем качеству продукции, поэтому тщательные проверки предусмотрены на каждом этапе. Причем не выборочные, а полные – всей продукции. Это помогает избегать производственного брака. Мы не занимаемся ювелирными изделиями, но, например, легко можем изготовить продукт любого размера - от того, который легко помещается на ладони до 75-метровых архитектурных форм», - говорит учредитель ГК «Металлика-Дизайн» Сергей Домокеев.

В списке реализованных проектов компании: архитектурные формы для самого высокого небоскреба в Европе «Лахта-центр», музея современного искусства «ГЭС-2», Центрального бульвара в инновационном центре «Сколково», также предприятие изготавливало узлы и механизмы для автомобиля «Маруся», оборудование для корпорации «Росатом», дезинфекторы для рук, которые установлены в московским метрополитене. Особая гордость – бобслейные сани для Федерации санного спорта, на которых спортсмены завоевали не одну золотую медаль.