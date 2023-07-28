В рамках мероприятий внедряются микропроцессорные системы контроля и управления. Важным этапом стала модернизация пульта управления кремниевой преобразовательной подстанции, которая выдаёт постоянный ток на электролизные серии. В диспетчерской подстанции установлен новый компьютер с четырьмя мониторами для детального контроля за параметрами работы энергетических агрегатов.

«Теперь мы в режиме online видим все данные по режимам всех «выпрямительных» шкафов кремниевой преобразовательной подстанции, а также параметры сжатого воздуха по центральной компрессорной станции. Контролируются параметры работы мощных печных трансформаторов, которые питают переменным током хлораторы в отделении подготовки сырья цеха №1. Очень просто и удобно», – говорит дежурный электромонтёр по обслуживанию подстанций ОАО «СМЗ» Наталья Мазунина.

Энергетические объекты предприятия постепенно переводятся на современные отечественные микропроцессорные системы управления и защиты. Это ускоряет и улучшает качество сбора и передачи данных, а значит, позволяет быстро реагировать на все критические изменения параметров работы.

«Изменилась аппаратная часть, используемая в работе системы. Так, в основе процесса передачи данных теперь интерфейс RS-485, с применением которого, используя всего лишь две жилы кабеля, мы можем передавать параметры со всего завода», - объясняет начальник электротехнической лаборатории электроцеха ОАО «СМЗ» Александр Туснин.

В отделах предприятия установлены компьютеры нового поколения, укомплектованные процессорами высокого класса и SSD-дисками, что позволяет развивать высокую скорость загрузки приложений и обмена данными.