«Россети Ленэнерго» продолжают активную работу по приему на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц.

За шесть месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в собственность «Россети Ленэнерго» оформлено 133,5 км линий электропередачи, 23 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 5,8 МВА.

На праве временного владения (безвозмездное пользование и доверительное управление) компанией в первом полугодии 2023 года консолидировано почти 50 км сетей.

Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. После приемки электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Ленэнерго» разрабатывают планы по его ремонту, реконструкции и дальнейшему обслуживанию.

Консолидация — это процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения.