 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" направили 9 млн рублей на надежность электроснабжения поселка в Копейске

Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" направили 9 млн рублей на надежность электроснабжения поселка в Копейске

31 июля 2023, 17:00 426 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили капитальный ремонт четырех воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в поселке Кадровик Копейского городского округа.

В ходе работ энергетики заменили 46 опор воздушных линий электропередачи и 7,6 км магистрального неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Высокотехнологичный СИП является идеальным материалом для использования в системе электроснабжения частного сектора, гарантирует надежную передачу электроэнергии, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Все работы выполнены в рамках реализации ремонтной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Объем средств, направленный компанией на эти цели, составил более 9 млн. рублей.

Модернизация электрических сетей была проведена в связи с обращениями жителей п. Кадровик. Необходимо добавить, что компания «Россети Урал» уделяет серьезное внимание надежности схем электроснабжения на арендованных электросетевых комплексах в Челябинской области. Напомним: до того, как Челябинские городские электрические сети филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» приступили к обязанностям по обеспечению электроснабжения потребителей г. Копейск, длительное время прежние владельцы сетей не проводили значимых ремонтов на воздушных линиях электропередачи 0,4 – 10 кВ, не производили замену дефектных деталей опор и не занимались расчисткой трасс воздушных ЛЭП.

Проведение капитального ремонта четырех воздушных ЛЭП позволит повысить качество и надежность электроснабжения жителей более 500 жилых домов поселка Кадровик Копейского городского округа, снизить количество технологических нарушений в электрической сети, а также продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
31.07.2023
"Россети Ленэнерго" с начала года смонтировали более 200 км СИП в Ленинградской области
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
26.08.2022
В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно