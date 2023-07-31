Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили капитальный ремонт четырех воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в поселке Кадровик Копейского городского округа.

В ходе работ энергетики заменили 46 опор воздушных линий электропередачи и 7,6 км магистрального неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Высокотехнологичный СИП является идеальным материалом для использования в системе электроснабжения частного сектора, гарантирует надежную передачу электроэнергии, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Все работы выполнены в рамках реализации ремонтной программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Объем средств, направленный компанией на эти цели, составил более 9 млн. рублей.

Модернизация электрических сетей была проведена в связи с обращениями жителей п. Кадровик. Необходимо добавить, что компания «Россети Урал» уделяет серьезное внимание надежности схем электроснабжения на арендованных электросетевых комплексах в Челябинской области. Напомним: до того, как Челябинские городские электрические сети филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» приступили к обязанностям по обеспечению электроснабжения потребителей г. Копейск, длительное время прежние владельцы сетей не проводили значимых ремонтов на воздушных линиях электропередачи 0,4 – 10 кВ, не производили замену дефектных деталей опор и не занимались расчисткой трасс воздушных ЛЭП.

Проведение капитального ремонта четырех воздушных ЛЭП позволит повысить качество и надежность электроснабжения жителей более 500 жилых домов поселка Кадровик Копейского городского округа, снизить количество технологических нарушений в электрической сети, а также продлить эксплуатационный ресурс оборудования.