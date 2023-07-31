Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» призывают любителей рыбной ловли соблюдать правила электробезопасности и напоминают, что рыбалка возле линий электропередачи и непосредственно под ними опасна для жизни.

Большинство таких трагедий происходит, когда, забрасывая удочку, человек касается проводов леской или удилищем. Расстояние от земли до проводов линий электропередачи, как правило, составляет 6-8 метров, в то время как длина удилищ может быть больше. Но необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы получить смертельный удар электротоком. Влажная леска, повышенная влажность воздуха возле водоема увеличивают опасность поражения. Если удилище или леска приближаются на близкое расстояние к проводам, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и находящиеся рядом с ним люди.

При нарушениях запрета на рыбалку вблизи линий электропередачи чаще всего трагедии случаются с владельцами телескопических удочек, которые раскладываются на большую длину. Кроме того, современные удилища изготавливаются из углепластика – материала, который является хорошим проводником электрического тока. Использование углепластиковых удочек значительно увеличивает шансы рыбака попасть под напряжение.

Погибнуть или получить тяжелую электротравму можно не только непосредственно на рыбалке. Идя за уловом или домой, складывайте рыболовные снасти, чтобы случайно не коснуться проводов или не приблизиться к ним на недопустимое расстояние. Не игнорируйте предупреждающие плакаты энергетиков о запрете рыбной ловли и уходите как можно дальше от линий электропередачи!

При покупке удочки обращайте внимание на надпись об опасности рыбалки под линиями электропередачи или в грозу. Приобретая удочку детям, обязательно разъясняйте им, чем опасна ловля рыбы под проводами.