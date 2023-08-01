Назаровец украл на Сахалине кабель на 400 тысяч рублей

В городе Назарово судебные приставы добились от мужчины, который похитил крупную партию электрокабеля на территории строительной фирмы в Сахалинской области, оплаты ущерба в размере почти 400 тысяч рублей.

Сообщается, что мужчина вместе со своим знакомым работал вахтовым методом в одной из строительных фирм в Сахалинской области. Однажды приятель предложил ему украсть кабель, который находился на территории организации, и сдать его в пункт приема металла, что и было сделано.

"Похитители успели вынести и продать более двухсот метров электрокабеля прежде, чем их преступление было раскрыто. Жителя Назарово признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Мужчине было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и обязанности возместить потерпевшей стороне ущерб в размере почти 400 тысяч рублей"

После уведомления через личный кабинет на Госуслугах должника о возбуждении исполнительного производства, судебные приставы наложили запрет на его выезд за пределы Российской Федерации. Возместил всю сумму полностью назаровец только после того, как судебный пристав предупредила, что в случае неуплаты долга наложит ограничение еще и на управление транспортными средствами.

Мужчина, работа которого связана с вождением автомобиля, после такого предупреждения оплатил в течение одного дня всю сумму ущерба за похищенное, а также 24 тысячи рублей исполнительского сбора.