Назаровец украл на Сахалине кабель на 400 тысяч рублей

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1 августа 2023, 10:40 131 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

В городе Назарово судебные приставы добились от мужчины, который похитил крупную партию электрокабеля на территории строительной фирмы в Сахалинской области, оплаты ущерба в размере почти 400 тысяч рублей.

Сообщается, что мужчина вместе со своим знакомым работал вахтовым методом в одной из строительных фирм в Сахалинской области. Однажды приятель предложил ему украсть кабель, который находился на территории организации, и сдать его в пункт приема металла, что и было сделано.

"Похитители успели вынести и продать более двухсот метров электрокабеля прежде, чем их преступление было раскрыто. Жителя Назарово признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Мужчине было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и обязанности возместить потерпевшей стороне ущерб в размере почти 400 тысяч рублей"

После уведомления через личный кабинет на Госуслугах должника о возбуждении исполнительного производства, судебные приставы наложили запрет на его выезд за пределы Российской Федерации. Возместил всю сумму полностью назаровец только после того, как судебный пристав предупредила, что в случае неуплаты долга наложит ограничение еще и на управление транспортными средствами.

Мужчина, работа которого связана с вождением автомобиля, после такого предупреждения оплатил в течение одного дня всю сумму ущерба за похищенное, а также 24 тысячи рублей исполнительского сбора.

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Метки: КАБЕЛИ И МЕТАЛЛЫ, СУДЫ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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