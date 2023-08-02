ООО «Северсккабель» (резидент ТОР «Северск») внедряет передовые технологии в производственный процесс, для этого завод закупил новое современное оборудование на сумму 10 млн рублей. Кабельный завод реализует инвестиционный проект по развитию и разработке новых видов кабельной продукции.

– Мы очень рады поступлению этого оборудования на завод. Оно поможет нам значительно увеличить производственную мощность и улучшить качество продукции. Мы уверены, что это позволит нам еще больше удовлетворить потребности клиентов и укрепить позицию на рынке, – отметил генеральный директор завода Олег Касперович.

«Северсккабель» на регулярной основе поставляет кабельную продукцию в организации оборонно-промышленного комплекса (Федеральная служба безопасности России, АО «Сибирский химический комбинат», ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП «ГХК»), на объекты гражданского строительства (жилой фонд, торговые центры, административные здания). Продукция завода отправляется и на экспорт. ТОР «Северск» создана в 2019 году, является лидером среди территорий опережающего развития, созданных в ЗАТО при ГК «Росатом» по количеству резидентов и сумме привлеченных инвестиций.