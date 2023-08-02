В традиционном рейтинге лидеров металлургической отрасли журнала «Металлоснабжение и сбыт» за 1-е полугодие большинство мест осталось за компаниями, входящими в состав Алюминиевой Ассоциации. В списке ведущих производителей по категориям «Алюминиевый прокат», «Алюминиевый профиль», а также металлосервисных компаний в номинации «Алюминиевый профиль и прокат» они заняли 16 мест из 25. Рейтинг формируется на основе результатов опроса экспертов рынка металлов, анкет покупателей металлопродукции и комплексного анализа деятельности компаний.

В категории «Алюминиевый прокат» участники Алюминиевой Ассоциации заняли все пять мест. Это Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Алюминий Металлург Рус (АМР), Красноярский металлургический завод (КраМЗ), Самарский металлургический завод (СМЗ), Саяногорский алюминиевый завод (входит в состав ОК РУСАЛ).

Схожая ситуация оказалась и в номинации «Алюминиевый профиль», где 9 из 10 мест принадлежат участникам Алюминиевой Ассоциации. Согласно рейтингу лидерами оказались Холдинг Al5, Астэк-МТ, ТАТПРОФ, ЛПЗ Сегал, Урало-Сибирская профильная компания (УСПК), Агрисовгаз, Реалит, Алунекст и Алтэк.

В номинации «Алюминиевый прокат и профиль» в ТОП-10 металлосервисных компаний вошли Альфа-Металл (2-е место), ЦОМ Мост-1 (4-е место) и Гефест (Авиаль, 9-е место).