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3 августа 2023, 15:30 359 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В городе Кумертау Республики Башкортостан построят путепровод над железной дорогой по улице Карла Маркса, сообщает RosTender.info.

Администрация городского округа определит подрядчика по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 21 августа. С победителем заключат муниципальный контракт на 357,9 млн рублей, он будет действовать до конца 2025 года.

Начало трассы будет расположено на улице Ломоносова, конец – на пересечении улиц Карла Маркса и Бабаевской. Длина путепровода составит 29 метров.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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