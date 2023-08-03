В городе Кумертау Республики Башкортостан построят путепровод над железной дорогой по улице Карла Маркса, сообщает RosTender.info.

Администрация городского округа определит подрядчика по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 21 августа. С победителем заключат муниципальный контракт на 357,9 млн рублей, он будет действовать до конца 2025 года.

Начало трассы будет расположено на улице Ломоносова, конец – на пересечении улиц Карла Маркса и Бабаевской. Длина путепровода составит 29 метров.