В якутском селе построят школу с интернатом

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3 августа 2023, 17:30 320 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Freepik

Фото: Freepik

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства школы с интернатом в Таттинском районе. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В селе Ытык-Кюель Таттинского улуса Якутии построят новую современную школу на 450 мест с интернатом на 100 мест. На каждом этаже оборудуют учебные классы с наполняемостью по 25 учащихся. Четырехэтажное здание будет состоять из двух блоков общей площадью 13,13 тыс. кв. м.

В школе обустроят рекреационные помещения, пищеблок с обеденным залом на 225 посадочных мест (в две очереди), медпункт, помещения для кружков и мастерских, библиотеку с читальным залом, кабинет психолога и социального работника, студию живописи и рисунка, спортивный зал с раздевальными и душевыми, два лингафонных кабинета, компьютерные классы, актовый зал на 292 места с артистическими, административные помещения. Также в здании предусмотрен пассажирский лифт.

В интернате расположатся 4-местные спальные комнаты, помещения для самоподготовки, комнаты для хранения личных вещей, стирки, сушки и глажения белья, душевые. Прилегающую территорию школы с интернатом благоустроят и озеленят, устроят газоны, высадят деревья, кустарники.

Существующее здание лицея было возведено в 1974 году и на сегодняшний день является аварийным.*

Застройщик – Государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)». Проектировщик – Производственный кооператив «Монтажник»

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЯКУТИЯ
Отрасль: Строительство 

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