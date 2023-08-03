Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл рабочее совещание, на котором обсуждались планы работ по восстановлению и строительству жилищных и инфраструктурных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«В новых регионах продолжаем работу по восстановлению и строительству объектов, необходимых для комфортной и улучшенной жизни граждан. Развёрнуты масштабные мероприятия, в том числе благодаря усердной работе регионов-шефов. Хочу выразить им благодарность за положительное влияние на развитие новых регионов и видимые результаты. Намечены планы по восстановлению жилищных, социально-культурных и инфраструктурных объектов на 2023–2025 годы, сформированные Минстроем и Фондом развития территорий на основе предложений регионов. Всего за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов, из которых около 3,5 тыс. – многоквартирные дома, почти 1,4 тыс. – социально-культурные объекты и около 2,5 тыс. – объекты ЖКХ», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что в этом году регионами-шефами планируется восстановить 3538 объектов.

«Среди них, например, 1303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий», – пояснил Ирек Файзуллин.

Кроме этого, вице-премьер добавил, что в 2023 году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.