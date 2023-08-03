Трамвайная ветка соединит строящийся микрорайон Солнечный с другими частями Екатеринбурга. Помимо прокладки путей и строительства питающей инфраструктуры, ключевой задачей в условиях плотной городской застройки является переустройство энергообъектов, расположенных в зоне будущих маршрутов общественного транспорта, а также усиление прилегающей сети под новые нагрузки.

В проекте задействованы филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала, отвечающий за работы в части магистрального электросетевого комплекса, и компания «Россети Урал», которая реализует мероприятия в распределительной сети.

Энергетики в зонах пересечения пяти высоковольтных ЛЭП 220-500 кВ с трамвайными путями установят металлические опоры высотой более 32 метров. Это позволит обеспечить необходимое габаритное расстояние между электрическими проводами и контактной сетью трамвая. Кроме того, они обладают повышенными показателями механической прочности и могут выдерживать порывы ветра до 30 м/с. Участки четырех воздушных ЛЭП 110 кВ переводятся в кабельное исполнение, их протяженность составит 1,5 км.

Дополнительно на магистральных ЛЭП в рамках проекта меняются грозотросы и изоляторы, а также проводится модернизация устройств релейной защиты и автоматики на подстанции 500 кВ «Южная» – основном центре питания Екатеринбурга. В распредсетях специалисты компании построят тяговую подстанцию мощностью 0,7 МВт, от которой будет запитана трамвайная линия от кольца на улице Окружная до микрорайона Солнечный.

Это не первый проект Группы «Россети», связанный с развитием общественного электротранспорта в Екатеринбурге. В 2021 году энергетики подключили к сетям высокоскоростную трамвайную ветку, связавшую Екатеринбург с Верхней Пышмой. В других регионах компания содействует появлению новых электробусных маршрутов, расширению метро и появлению водного электротранспорта.