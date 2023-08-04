Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ разработали и реализовали режимные мероприятия для проведения комплексного опробования и ввода в работу подстанции (ПС) 110 кВ Развитие и отходящих от питающего центра кабельно-воздушных линий электропередачи (КВЛ) 110 кВ.

ПС 110 кВ Развитие построена и введена в работу для обеспечения электроснабжения индустриального (промышленного) парка «Рязанский», в который входят научные, проектные, конструкторские, промышленные и производственные предприятия и организации. Напомним, что работа над созданием индустриального парка началась в 2018 году. В декабре 2021 года по решению Минпромторга России индустриальному парку присвоен федеральный статус, что дает право получать льготы на строительство инфраструктуры для его резидентов. До 2025 года планируется поэтапный ввод мощностей индустриального (промышленного) парка «Рязанский».

ПС 110 кВ Развитие трансформаторной мощностью 80 МВА по своим характеристикам соответствует требованиям, предъявляемым к подстанциям нового поколения, благодаря установке современного оборудования и средств автоматизации. Все процессы информационного обмена с внешними системами и между элементами подстанции, а также управления работой оборудованием осуществляются в цифровом виде. Питающий центр оснащен современной отечественной автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП), обеспечивающей возможность внедрения автоматизированного дистанционного управления.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 110 кВ Развитие и КВЛ 110 кВ специалисты Системного оператора принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. При подготовке к испытаниям и вводу новых энергообъектов в работу специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания для различных схем и этапов включения оборудования, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в Рязанское РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых компаний.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» создан в 2003 году, входит в зону ответственности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Рязанской области. В операционной зоне Рязанского РДУ находятся 5 объектов генерации совокупной установленной электрической мощностью 3699,7 МВт. Наиболее крупными из них являются Рязанская ГРЭС и ГРЭС-24 ПАО «ОГК-2», а также Ново-Рязанская ТЭЦ. В энергосистему Рязанской области также входят 174 линий электропередачи класса напряжения 110–500 кВ общей протяженностью 4458,9 км, 123 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций 110-500 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 7736 МВА. Территория операционной зоны Рязанского РДУ расположена на площади 39 тыс. кв. км с населением 1,1 млн человек.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2267 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88924 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50505 МВт (по данным на 1 января 2023 года). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 40,2 млн человек.



