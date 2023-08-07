Разновидности и особенности крепежа

Надежность сборной конструкции зависит не только от крепости и прочности материалов. Крепежные элементы тоже должны быть стабильными и добротными, чтобы выдерживать определенные нагрузки и обеспечивать безопасную работу изделий..

Санкт-Петербургский магазин профессионального крепежа и метизов Оникс предлагает обширный список продукции. Потребитель найдет в каталоге компании крепежные элементы любого формата, здесь можно купить гайки DIN, а также найти:

Болты;

Шайбы;

Шпильки;

Винты;

Заклёпки;

Шплинты;

Кольца стопорные;

Приварной крепеж;

Штифты;

Промышленное оборудование.

В наличии - метизная продукция, соответствующая основным стандартам РФ – ГОСТ, разработанная немецким институтом по стандартизации DIN, применяемый в мире, и международный стандарт качества ISO.

В базе магазина нашлось 4200 видов гаек, из которых стандарту DIN соответствуют 2560 видов. Для удобства покупателей на сайте реализован фильтр, с помощью которого легко найти нужную деталь по таким характеристикам:

Диаметр;

Длина, толщина, высота;

Класс прочности;

Шаг и тип резьбы;

Материал изготовления;

Допустимая нагрузка;

Размер под ключ.

Гайки широко применяются в ремонте, машиностроении, строительстве и возведении конструкций, в бытовом применении. Форма гаек круглая, квадратная, многоугольная –

крепким спросом пользуются шестигранники. Соединительные напоминают цилиндр – для уменьшения давления при повышенных нагрузках соединения. Фланцевые с одной или обоих сторон имеют бортик – фланец, увеличивая надежность скрепления неровных поверхностей. В каталоге присутствуют прорезные и корончатые, колпачковые и приварные, стопорные и барашковые, кузовные и антивандальные гайки. Крепеж различается материалу изготовления и защитного покрытия. Постоянно требуются оцинкованные гайки из углеродистой стали, защищают изделия от коррозии. Нержавеющий крепеж к антикоррозии добавляет защиту от перепада температур, и используется в химически активных или агрессивных кислотных средах. В число услуг компании Оникс входит профессиональная покраска, придающая метизу дополнительную защиту от воздействия солнечных лучей, повышенной влажности и царапинам.

Доставка метиза и крепежа по Санкт-Петербургу и области осуществляется силами курьеров, по России – транспортными компаниями или почтой России.