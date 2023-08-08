Названы победители конкурса технологических предложений по направлению «Микроэлектроника», организованного Российским научным фондом (РНФ) в рамках стратегических инициатив президента России в научно-технологической сфере. В перечень 56 отобранных предложений вошли 14 проектов шести компаний особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня для осуществления прорывных разработок в электронной промышленности необходима кооперация науки, бизнеса и государства. Некоторые направления отрасли требуют масштабной совместной работы всех участников рынка. Для решения этой задачи Российский научный фонд объявил конкурс по отбору технологических предложений. Производителям микроэлектроники предложили заявить проекты, реализация которых, по их мнению, необходима для дальнейшего развития отрасли.

«В кластер микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» входит 32 предприятия, которые занимаются инновациями, не имеющими аналогов в России и мире. В 2022 году они вложили в свое развитие около трех миллиардов рублей, а всего за время деятельности в ОЭЗ Москвы – более 40 миллиардов рублей. На конкурс от представителей отрасли поступило 183 технологических предложения, содержащих 294 проекта. В шорт-лист вошли 56 разработок, из них 14 принадлежат шести предприятиям особой экономической зоны столицы», – отметил Владимир Ефимов.

Стратегические инициативы президента России в научно-технологической сфере, в рамках которых был проведен конкурс Российского научного фонда, станут еще одним драйвером развития отечественной и столичной микроэлектроники.

«Налоговые льготы, которые получают резиденты, развитая инфраструктура, благоустроенная общественная среда оказывают мощную поддержку производителям. В 2022 году представители отрасли микроэлектроники ОЭЗ «Технополис Москва» получили льготы на 406,9 миллиона рублей. На каждый рубль предоставленных резидентам налоговых льгот 44,6 рубля пришлось на инвестиции, которые компании направляли на свое развитие», – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что победителями стали компании «Микрон», «Эпиэл», «ЗНТЦ», «НИИМЭ», «Завод Протон», «Лассард». Наибольшее количество разработок – пять – представил «Зеленоградский нанотехнологический центр».

На следующем этапе будет объявлен конкурс на отбор исполнителей опытно-конструкторских и технологических работ по победившим технологическим предложениям, которые профинансирует Фонд. Гранты составят от 10 до 30 миллионов рублей. Максимальный срок выполнения проекта – до трех лет.

Флагманом столичной промышленности является особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва». Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.