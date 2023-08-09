Дан старт строительству кампуса Сахалинского государственного университета СахалинTech. В его основание заложена символическая капсула с письмом будущим студентам СахГУ. Строительство объекта образования в Южно-Сахалинске, рассчитанного на 1500 студентов, планируется завершить в конце 2026 года.

Торжественное мероприятие прошло в присутствии зам. руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко, главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Проект является одним из победителей программы по развитию университетов «Приоритет 2030. Дальний Восток», а также составной частью мастер-плана развития Южно-Сахалинска и Корсакова, который создан при участии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Строительство кампуса мирового уровня – это важный шаг в развитии образования в Сахалинской области. В России появится 25 таких кампусов в рамках национального проекта «Наука и университеты». СахалинTech станет новым научным, деловым и культурным центром Южно-Сахалинска, точкой притяжения талантливой молодежи.

Новый кампус будет состоять из двух объектов. Первый - современный студенческий городок для обучающихся и преподавателей. Второй – новые научные и учебные корпуса, которые станут «сердцем» кампуса.

СахалинTech будет специализироваться на изучении моря, нефтегазовой отрасли и альтернативной энергетики, климатической повестки и развитии других направлений, актуальных для островного региона. В кампусе СахалинTech сахалинцы и курильчане будут получать современное образование, не покидая область. Обновленный вуз будет готовить кадры по заказам отечественных компаний, например, ведущих добычу нефти и газа на шельфе Сахалина. Такое сотрудничество позволит обеспечить выпускников перспективными рабочими местами.

Исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак сообщил, что строительство научного-образовательного центра кампуса СахалинTech планируется завершить в конце 2026 года.

«В истории сахалинского студенчества сегодня открыта новая глава. Сахалинская область вошла во вторую волну строительства новых современных учебных комплексов. Для нас это проект амбициозный, системообразующий и жизненно необходимый. Новый кампус будет включать в себя аудитории, лаборатории, блок с технопарком, библиотеку, зал собраний и общественно-деловые пространства. Здесь будет даже оранжерея. А новый студенческий городок примет свыше 1,5 тыс. студентов. Кампус СахалинTech преобразит высшее образование на Сахалине - он даст импульс к развитию научного потенциала региона, приведет к повышению уровня квалификации местных специалистов», - отметил Александр Самардак.

Капсула с посланием будущим студентам СахГУ гласит об основных целях и задачах создания нового объекта образования:

«Дорогие потомки! Мы, студенты, сотрудники и гости Сахалинского государственного университета, живущие в 2023 году, обращаемся к вам через десятилетия, чтобы передать эстафету добрых дел во благо науки и образования. <…> Сегодня мы делаем многое для развития науки и образования. Нами созданы современные пространства для жизни и творчества, научные лаборатории и центры мирового уровня – все необходимые условия для интересных и важных открытий, для получения качественного образования и саморазвития. Именно здесь, в кампусе мирового уровня СахалинTech, будут проведены научные исследования, усовершенствующие жизнь людей, сделаны важные для общества открытия, преемниками которых вы станете. Именно вы будете продолжателями лучших научных традиций, заложенных нами».

Исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Гасан Гасанбалаев:

«Стратегический проект развития СахГУ на базе мощностей нового кампуса СахалинTech принес вузу победу в конкурсе проектов развития в рамках программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». Новый студенческий кампус мирового уровня является также составной частью большого мастер-плана развития Южно-Сахалинска и Корсакова, который создан при участии Минвостокразвития России и КРДВ. Помимо строительства кампуса СахалинTech, мастер-план предусматривает реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта Корсаков, строительство новой взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Южно-Сахалинск, обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной, коммунальной и туристической инфраструктуры».

Проект кампуса СахалинTech стал победителем программы по созданию в России сети кампусов мирового уровня и получит финансирование из федерального бюджета. Строительство объектов начнется в 2023 году. Проект кампуса мирового СахалинTech реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты».