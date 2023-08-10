Будут построены образовательные и спортивные учреждения, инженерная инфраструктура, благоустроены городские пространства, отремонтированы дороги

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в России одобрил заявки 11 субъектов ДФО для предоставления специальных казначейских кредитов (СКК) на развитие городов. На реализацию 116 проектов, предусмотренных мастер-планами развития дальневосточных территорий, Правительство РФ выделило около 30 млрд рублей.

«Специальные казначейские кредиты для дальневосточных регионов выделены под конкретные цели. На них будут профинансированы работы, предусмотренные мастер-планами развития городов ДФО. На средства СКК на Дальнем Востоке будут построены новые детские сады и школы, отремонтированы системы жизнеобеспечения городов, закуплен новый транспорт, облагорожены городские пространства. Реализацией мастер-планов дальневосточных городов занимаются институты развития региона по поручению Президента России. Инструмент специальных казначейских кредитов помогает эффективно запустить новые строительные проекты в рамках работы по мастер-планам, подготовить проектно-сметную документацию уже в 2023 году», - прокомментировал исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.

Эксперт КРДВ сообщил, что Республике Бурятия в рамках одобренной заявки выделено 4,03 млрд руб. специальных казначейских кредитов на реконструкцию стадиона «Забайкалец» в Улан-Удэ, обновление и ремонт объектов транспортной инфраструктуры городского транспорта столицы Бурятии, в том числе приобретение новых трамвайных вагонов, а также на капитальный ремонт дорожной сети города Северобайкальск.

Приморский край получит около 7,5 млрд руб. В Находке капитально отремонтируют 12 детских садов, 13 школ, 4 учреждения культуры и искусства, стадион «Водник», восстановят городскую ливневую канализацию; во Владивостоке и в Артеме построят новые дороги, автомобильные развязки, капитально отремонтируют тепловые сети, благоустроят новые территории; в Уссурийске отремонтируют школы и детские сады.

Сахалинской области выделено 715,5 млн руб. на комплексную реконструкцию аэропорта Южно-Сахалинска, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Хабаровский край: 5,8 млрд руб. выделено на строительство детского технопарка «Эвристика», спортивного центра, реконструкцию стадиона «Авангард», благоустройство общественных территорий, строительство и реконструкцию детсадов и школы, ремонт дорог, закупку общественного транспорта.

Забайкальский край получит 3,5 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорог в Чите, капремонт бассейнов при общеобразовательных школах и ремонт учебно-производственной базы техникумов в Краснокаменске, модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Республика Саха (Якутия): 3,3 млрд руб. на строительство детского сада и многофункционального спортзала, благоустройство набережных и площади, капремонт районной больницы в Нерюнгри.

Амурская область: 2,3 млрд руб. на создание инфраструктуры ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, ремонт фасадов домов в Благовещенске и Тынде.

Камчатский край: 1,5 млрд руб. на строительство инженерной инфраструктуры для Камчатской краевой больницы, а также автодороги от посёлка Заозёрного до Халактырского пляжа.

Магаданская область - 637 млн руб. на реконструкцию корпуса Магаданского политехнического техникума.

Еврейская автономная область: 626 млн руб. на разработку проектной документации и строительство сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, канализации.

Чукотский автономный округ получит 114 млн руб. специальных казначейских кредитов на капитальный ремонт дворов в городе Анадырь.

Механизм СКК запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню». СКК выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых. Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.