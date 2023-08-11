Трассу М-12 продлят до Тюмени

Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в рамках рабочей поездки провёл совещание в Екатеринбурге с Министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым и заместителем Губернатора Тюменской области Сергеем Шустовым. Обсуждались перспективы международного транспортного коридора «Россия», а именно строительство обходов городов Екатеринбурга, Богдановича и Тюмени в рамках поручения Президента РФ о продлении федеральной скоростной дороги М-12 и проекта постановления Правительства РФ о передаче Госкомпании «Автодор» ряда дорог до Тюмени, которые станут частью международного маршрута. Согласно проекту постановления, речь идет о всей трассе Р-351 Екатеринбург—Тюмень (около 330 км) и об участке трассы Р-242 от Ачита до Екатеринбурга (около 180 км). Управление дорогами должно быть передано до 31 декабря 2024 года, чтобы включить их в состав трассы М-12.



Со стороны Свердловской области прозвучало предложение о включении в маршрут «Россия» Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) с условием реконструкции северной его части протяжённостью 52 км, расширения до трех полос в каждом направлении. Реконструкция первого этапа северного полукольца протяжённостью 11 км, соединяющего две федеральные дороги в направлении Челябинска и Тюмени, завершается в августе текущего года. Реконструкция второго участка начата за счёт средств бюджета Свердловской области в 2022 году. Сейчас это 14-километровый двухполосный участок дороги (по одной полосе в каждом направлении). В рамках предлагаемого проекта планируется реконструировать 6 искусственных сооружений, в том числе развязку к транспортно-логистическому центру «Уральский» и с выездом в направлении городов Ирбит, Тавда и предполагаемого к строительству в рамках соглашения между Свердловской областью и ХМАО участка автодороги Тавда -Куминское. Ещё два этапа реконструкции северной части ЕКАД протяжённостью 27 км предлагается выполнить за счёт средств полученных от введения платы за проезд транзитного транспорта по южной части ЕКАД, которая уже сегодня имеет по три полосы движения в каждом направлении.



Тюменские власти рассказали про свой проект, который может стать частью маршрута «Россия» – второе транспортное кольцо. Проект разделен на 4 этапа: 1 этап - участок от автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский (ТББ) до федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» (Червишевский тракт);2 этап – транспортная развязка на пересечении с автодорогой Р-254 «Иртыш»; 3 этап – участок от автодороги Р-254 «Иртыш» до автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень (Московский тракт);4 этап – транспортная развязка на пересечении с автодорогой Р-351 Екатеринбург – Тюмень.



Управление дорогами, которые перечислены в проекте постановления, должно быть передано Госкомпании до 31 декабря 2024 года, чтобы включить их в состав трассы М-12 Москва - Казань - Екатеринбург. Кроме того, согласно проекту, плату за проезд по трассе введут на участке Дюртюли — Ачит в Республике Башкортостан, Пермском крае и Свердловской области.

Протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км, от Москвы до Тюмени – более 2 тыс. км.