Столичный разработчик RFID-продукции в первой половине 2023 года в два раза нарастил продажи корпусированных RFID-меток. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Уже 20 лет компания ISBC остается одним из лидеров по разработке и производству современной RFID-продукции, которая используется во многих отраслях. Производитель продолжает расширять сферу применения таких технологий. Например, компания разработала корпусированные метки, которые отличаются сверхвысокой дальностью считывания – до 50 метров, а также устойчивостью к морозам и длительностью срока службы. Продукция пользуется большим спросом у потребителей. В первом полугодии продажа корпусированных RFID-меток увеличилась в два раза», – рассказал Владислав Овчинский.

Чаще всего такие метки применяются для маркировки транспортных средств, в том числе железнодорожных вагонов, оборотной тары, производственного оборудования. Они выполнены в трех размерах и в одиннадцати стандартных цветах. Это позволяет персонализировать их в соответствии с требованиями проекта.

Помимо этого, компания развивает новое направление – идентификация объектов городской инфраструктуры, для этого также применяются корпусированные метки. Инвентаризация малых архитектурных форм, в том числе детских площадок, информационных стендов, указателей и других объектов благоустройства, необходима для получения государственных субсидий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Цифровая экономика, и в частности реализация проектов умных городов, требует инновационных решений, позволяющих повысить эффективность работы администраций и городских служб. Корпусированные RFID-метки значительно сокращают время и трудозатраты для инвентаризации, позволяют создать эффективную систему мониторинга качества содержания объектов социальной инфраструктуры, оптимизировать расходы», – отметил директор по продажам компании Егор Орлов.

Корпусированные метки компании входят в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Включенные в реестр товары получают преимущества при конкуренции с иностранной продукцией: госзакупщики обязаны приобретать отечественные товары при их наличии.

Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В городе делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Кроме этого, в столице активно внедряют инновации.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Разработан и ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.