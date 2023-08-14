 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • 22 технологических нарушения на энергообъектах 6-10 кВ устранили энергетики филиала "Дагэнерго" 12-13 августа 2023 года

22 технологических нарушения на энергообъектах 6-10 кВ устранили энергетики филиала "Дагэнерго" 12-13 августа 2023 года

14 августа 2023, 15:45 381 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» продолжают аварийно-восстановительные и профилактические работы в период аномальной жары и экстремального роста нагрузки на энергообъекты компании в регионе. За период выходных дней (12 и 13 августа 2023 года) энергетики устранили 22 технологических нарушения на объектах 6-10 кВ.  

Продолжается круглосуточный мониторинг состояния оборудования энергообъектов, наиболее подверженных риску возникновения технологических нарушений из-за неконтролируемого роста нагрузки на фоне активного использования климатического оборудования. Эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение жителей в пяти городах и девяти районах Дагестана.

Отметим, при +30 градусах и выше энергооборудование в условиях экстремальной нагрузки нагревается до 70 и более градусов, что может привести к выходу из строя. Чтобы избежать продолжительных аварийных отключений, энергетики вынуждены продолжить технологические перерывы подачи электроэнергии.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
04.08.2023
Учёные ПНИПУ и УрО РАН создали "умные" полимеры, которые защитят металлы от коррозии
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
14.08.2023
АО "ЛОЭСК" подключило два новых жилых комплекса в пригородах Санкт-Петербурга
24.05.2022
﻿RusCable Insider #267 - LAN жив, как понять "Транснефть", полимеры "МЕТАКЛЭЙ" и импортозамещающий "отрицательный рост" рынка
14.08.2023
Московский производитель в два раза увеличил продажи RFID-меток для идентификации объектов
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно