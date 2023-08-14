Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» продолжают аварийно-восстановительные и профилактические работы в период аномальной жары и экстремального роста нагрузки на энергообъекты компании в регионе. За период выходных дней (12 и 13 августа 2023 года) энергетики устранили 22 технологических нарушения на объектах 6-10 кВ.



Продолжается круглосуточный мониторинг состояния оборудования энергообъектов, наиболее подверженных риску возникновения технологических нарушений из-за неконтролируемого роста нагрузки на фоне активного использования климатического оборудования. Эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение жителей в пяти городах и девяти районах Дагестана.



Отметим, при +30 градусах и выше энергооборудование в условиях экстремальной нагрузки нагревается до 70 и более градусов, что может привести к выходу из строя. Чтобы избежать продолжительных аварийных отключений, энергетики вынуждены продолжить технологические перерывы подачи электроэнергии.