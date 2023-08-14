В Амурской области на перегоне Дюгабуль – Ункур линии БАМа Хани – Тында открылось двухпутное движение поездов. Для этого специалисты «Бамстроймеханизации» (входит в ГК 1520) переустроили расположенный на перегоне разъезд Мостовой в 20,4-км двухпутную вставку. Работы – часть программы развития Восточного полигона железных дорог.

Дюгабуль – Ункур - сложный участок БАМа, проходящий в прижимах к реке Нюкже. Чтобы повысить безопасность движения, на скально-обвальных участках смонтировали защитные сооружения. Альпинисты установили покрытие в виде металлической сетки с тросовой обвязкой, анкерным креплением и устройством камнеулавливающих барьеров.

Из-за особенностей рельефа на перегоне Дюгабуль – Ункур возвели большое количество искусственных сооружений через притоки реки Нюкжи. Под второй путь построили восемь мостов (один из них – длиной 310 метров) и смонтировали три водопропускные трубы.

Общий объем земляных работ составил 640 тысяч кубометров грунта. Из них 370 тысяч – охлаждающая наброска для сохранения вечной мерзлоты в основании насыпи.

На перегоне уложили верхнее строение пути на железобетонном основании. За счет сварки рельсовых плетей второй путь стал бесстыковым. Такая конструкция обеспечивает плавность хода, продляет срок службы элементов ВСП и снижает расходы на содержание пути.

При переустройстве разъезда Мостовой в двухпутную вставку на перегоне Дюгабуль - Ункур модернизировали системы энергоснабжения, СЦБ и связи. Установили 15 модулей, включая пункты обогрева для железнодорожников, обслуживающих двухпутный участок.

Перегон Дюгабуль – Ункур – один из объектов линии Хани – Тында, где ГК 1520 строит в совокупности более 216 км вторых путей. В результате пропускная способность линии вырастет с 30 до 44 пар поездов в сутки.