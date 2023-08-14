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"Россети Московский регион" завершили работы по строительству электросетей для присоединения участков многодетных сетей в Истре

14 августа 2023, 15:14 384 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» завершил работы по строительству распределительной сети для технологического присоединения к электрическим сетям порядка 400 земельных участков, выделенных под индивидуальную жилищную застройку многодетным семьям в г.о. Истра. Участки расположены вблизи деревни Шейно.

Для обеспечения электроснабжения смонтированы три трансформаторные подстанции общей мощностью 376 кВА, построено 2,7 км воздушных линий 10 кВ и порядка 5 км – 0,4 кВ, установлено 200 опор. В ходе строительства воздушных линий был применен самонесущий изолированный провод, который благодаря своим техническим характеристикам более долговечен и более устойчив к внешним воздействиям.

Все оборудование, которое смонтировано на данном участке распределительной сети – отечественного производства.

Источник электроснабжения земельных участков – подстанция 110 кВ «Ядрошино».

Напомним, что компания предлагает своим клиентам пройти процедуру техприсоединения онлайн на портале https://utp.rossetimr.ru/. Достаточно зарегистрироваться в «Личном кабинете» и приложить к заявке копии требуемых документов.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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