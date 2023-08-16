Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока приступил к замене 285 км грозотроса на линиях электропередачи, связывающих Нерюнгринскую ГРЭС и подстанцию 220 кВ «Нижний Куранах». Это повысит защиту ЛЭП от грозовых перенапряжений, обеспечит надежное электроснабжение Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, объектов нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Стоимость работ составляет 307 млн рублей.

Грозы относятся к самым распространенным причинам технологических нарушений в сетевом комплексе. Для защиты линий электропередачи от прямых ударов молний используют грозотрос, который необходимо менять по мере выработки эксплуатационного ресурса.

При модернизации используется трос с алюминиевым покрытием, который характеризуется механической прочностью, высокой термической и коррозийной стойкостью. На первом этапе энергетики модернизируют грозозащиту на линии электропередачи 220 кВ, которая связывает питающий центр нефтеперекачивающей станции №18 трубопровода ВСТО и подстанцию 220 кВ «Нижний Куранах». Далее будет произведен монтаж нового троса на ЛЭП 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18».