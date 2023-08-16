 

"Россети" начали проект по грозозащите магистральных энерготранзитов на юге Якутии

16 августа 2023, 09:36 204 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока приступил к замене 285 км грозотроса на линиях электропередачи, связывающих Нерюнгринскую ГРЭС и подстанцию 220 кВ «Нижний Куранах». Это повысит защиту ЛЭП от грозовых перенапряжений, обеспечит надежное электроснабжение Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, объектов нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Стоимость работ составляет 307 млн рублей.

Грозы относятся к самым распространенным причинам технологических нарушений в сетевом комплексе. Для защиты линий электропередачи от прямых ударов молний используют грозотрос, который необходимо менять по мере выработки эксплуатационного ресурса.

При модернизации используется трос с алюминиевым покрытием, который характеризуется механической прочностью, высокой термической и коррозийной стойкостью. На первом этапе энергетики модернизируют грозозащиту на линии электропередачи 220 кВ, которая связывает питающий центр нефтеперекачивающей станции №18 трубопровода ВСТО  и подстанцию  220 кВ «Нижний Куранах». Далее будет произведен монтаж нового троса на ЛЭП 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18».

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОСТОКА, ЛЭП, ЯКУТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно