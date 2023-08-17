С 1 сентября 2023 года вступят в силу законодательные изменения, касающиеся правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.

Срок действия Правил ограничен до 1 января 2025 года. Установлен перечень параметров, при соблюдении которых строительство зданий и сооружений возможно в охранных зонах электросетевых объектов без согласования с сетевыми организациями.

Кроме того, с 1 сентября 2023 года в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещено устанавливать рекламные конструкции. Изменения в Правила были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2023 № 270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Единый контактный центр создан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в марте 2017 года. Здесь можно получить справочно-консультационные услуги по широкому кругу вопросов строительной тематики, включая реализацию программы реновации и оформление разрешительной документации.

«Специалисты ЕКЦ ежедневно обрабатывают около 200 обращений. Треть запросов касается получения государственных услуг, а также последних изменений в законодательстве в строительной сфере», – отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Обратиться к ЕКЦ можно по телефону: +7 (499) 401-01-01, операторы работают с понедельника по пятницу круглосуточно. Заявки от горожан принимают также по электронной почте: help@str.mos.ru, через электронную форму на сайте Стройкомплекса и на портале «СтроимПросто».