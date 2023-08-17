Актуальными данными за I полугодие 2023 года и прогнозами развития отрасли до конца календарного периода со слушателями конференции поделится Михаил Кацевман, к.т.н., президент НО «Союз переработчиков пластмасс», вице-президент НО «Российский союз химиков», директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Эксперт рассмотрит такие аспекты как экспорт и импорт полимеров, загрузка перерабатывающих мощностей, основные тенденции. Приведет примеры, как развивается отрасль переработки в Китае и расскажет о «полимерной гонке», которая, по мнению аналитиков, начиналась в мире. Сможет ли Россия, занимающая сегодня 2-2,5% мирового рынка включиться в нее?

В деловой программе форума Пластик 2.0, помимо Михаила Кацевмана выступят еще два представителя ведущего российского компаундера – они представят доклады в секциях «Тара и упаковка» и «Электротовары, кабели и проводники».

Форум Пластик 2.0 пройдет 19-21 сентября в Нижнем Новгороде. Он предусматривает насыщенную деловую и экскурсионную программу, широкие возможности для дискуссий, деловые игры и неформальное общение. Организаторы форума – Академия Пластмасс и ПластМедиа. Подать заявку на участие можно здесь.