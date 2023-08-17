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Эксперт НПП "ПОЛИПЛАСТИК" расскажет о состоянии рынка переработки пластмасс России на конференции Пластик 2.0

17 августа 2023, 16:00 411 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: polyplastic-compounds.ru

Фото: polyplastic-compounds.ru

Актуальными данными за I полугодие 2023 года и прогнозами развития отрасли до конца календарного периода со слушателями конференции поделится Михаил Кацевман, к.т.н., президент НО «Союз переработчиков пластмасс», вице-президент НО «Российский союз химиков», директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Эксперт рассмотрит такие аспекты как экспорт и импорт полимеров, загрузка перерабатывающих мощностей, основные тенденции. Приведет примеры, как развивается отрасль переработки в Китае и расскажет о «полимерной гонке», которая, по мнению аналитиков, начиналась в мире. Сможет ли Россия, занимающая сегодня 2-2,5% мирового рынка включиться в нее?

В деловой программе форума Пластик 2.0, помимо Михаила Кацевмана выступят еще два представителя ведущего российского компаундера – они представят доклады в секциях «Тара и упаковка» и «Электротовары, кабели и проводники».

Форум Пластик 2.0 пройдет 19-21 сентября в Нижнем Новгороде. Он предусматривает насыщенную деловую и экскурсионную программу, широкие возможности для дискуссий, деловые игры и неформальное общение. Организаторы форума – Академия Пластмасс и ПластМедиа. Подать заявку на участие можно здесь.

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Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, ПЛАСТИК 2.0
Отрасль: Материалы для КПП 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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