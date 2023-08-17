Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам экспертного сопровождения проекта строительства Южного рудника Соликамского калийного рудоуправления № 2 (СКРУ-2) ПАО «Уралкалий». На первом этапе ведется строительство вертикальных шахтных стволов нового рудника. Возводимые объекты предназначены для отработки перспективных запасов крупнейшего в России Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Площадка строительства соляных шахт расположена в городе Соликамске Пермского края, в южной части Соликамского и Новосоликамского участков Верхнекамского месторождения. Диаметры скипового ствола № 1 и клетевого ствола № 2 составляют 8 м, их полная глубина будет достигать 385 м и 349,2 м соответственно.

После проведения предыдущей экспертизы в проектную документацию были внесены изменения в части конструктивных решений по устройству подъемного комплекса клетевого ствола № 2 рудника СКРУ-2.

Эксперты Главгосэкспертизы, в частности, рассмотрели изменения высотных отметок отдельных элементов копра клетевого ствола № 2.

«Незначительное повышение отметки подшкивной площадки копра потребовало корректировки отметки оси шкивов, а, следовательно, и угла наклона струны подъемных канатов к горизонту для клетевых подъемных установок ствола № 2», – пояснил главный эксперт проекта Валерий Кирпиченко.

В проектную документацию был внесен ряд иных корректировок, которые получили подтверждение соответствия установленным требованиям по итогам экспертного сопровождения.

Застройщик – ПАО «Уралкалий». Генеральный проектировщик – АО «ВНИИ Галургии».