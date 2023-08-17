В Балейском районе отремонтируют мост через реку Унда

В Балейском районе будет проведен ремонт моста через реку Унда км 35+110 автомобильной дороги Балей-Улятуй, сообщает RosTender.info.

Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края определит подрядчика по итогам открытого конкурса в электронной форме.

В рамках осуществления комплекса работ по ремонту автомобильного моста необходимо выполнить следующие основные работы: отремонтировать пролетные строения; заменить плиты проезжей части и тротуарных консолей, деформационные швы; восстановить конструкции дорожной одежды, защитный слой железобетонных конструкций, ригели опор, укрепления конусов моста, струенаправляющие дамбы, освещение. Окончание ремонта моста через реку Унда запланировано на середину августа 2024 года.

Источником финансирования является краевой бюджет. Контракт с победителем заключается на сумму 116,2 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 1 сентября.