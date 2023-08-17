В рекордные сроки проведён капитальный ремонт 60 км автотрассы, пролегающей по территории Донецкой Народной Республики и являющейся частью сухопутного маршрута в Крым. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Всего за три месяца дорожники уложили более 500 тыс. кв. м асфальтобетона, установили около 4 тыс. пог. м барьерного ограждения и более 10 тыс. пог. м бортового камня. Кроме приведения дорожного покрытия в нормативное состояние специалисты также обустроили 19 остановочных павильонов и более 2 тыс. кв. м тротуаров, которыми смогут пользоваться жители прилегающих к дороге населённых пунктов», – рассказал Марат Хуснуллин.

Работы проводятся специалистами ГК «Автодор» с соблюдением всех нормативов и требований к качеству и безопасности.