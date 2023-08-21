КУМЗ повышает энергоэффективность оборудования

В рамках инвестиционной программы Каменск-Уральский металлургический завод проводит поэтапную модернизацию энергетического комплекса предприятия. Конечная цель – повышение надежности и эффективности энергосбережения КУМЗа.

– 2023 год начался с глубокой трансформации КУМЗа. Модернизация и техническое перевооружение существующего производства, выпуск новых видов продукции влекут за собой увеличение мощностей и, соответственно, максимальную нагрузку на весь энергетический блок промплощадки. Повышаются риски дефицита возможностей энергосистемы, простоев производства из-за недостаточной надёжности энергооборудования, – акцентировал генеральный директор ОАО «КУМЗ» Михаил Ненюков.

Часть энергооборудования завода используется на протяжении нескольких десятилетий и уже выработала свой ресурс. С целью обеспечения надежного, безопасного и эффективного энергоснабжения, внедрения современных технологий, с учетом программы перспективного развития завода была создана инвестиционная программа по замене магистральных электрических кабельных сетей и силовых трансформаторов, отработавших срок службы на цеховых подстанциях.

Силами специалистов управления главного энергетика и цеха №76 успешно реализованы проекты по замене силовых трансформаторов в литейном (цех № 36) и кузнечно-прессовом производствах (цехи № 4/6 и 3/85). Произведена модернизация турбокомпрессора К-250 для производства сжатого воздуха. Объём инвестиций превысил 15 млн рублей.

До конца текущего года планируется заменить еще как минимум пять силовых трансформаторов разной мощности в прокатном и кузнечно-прессовом производствах завода.

В целом программа по модернизации электрооборудования КУМЗа рассчитана до 2026 года.