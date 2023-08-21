За первые шесть месяцев 2023 года специалисты «Россети Юг» отремонтировали в регионах присутствия компании около 1,5 тыс. трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 6-10/0,4 кВ. Объем финансирования работ превысил 40 млн рублей.

Наибольший объем работ произведен в Ростовской области – здесь отремонтированы 625 питающих центров. Первоначальные эксплуатационные характеристики возвращены 355 трансформаторным подстанциям в Волгоградской области, 276 – в Астраханской и 192 – в Калмыкии.

На подстанциях энергетики ремонтировали основное оборудование – более 200 трансформаторов, а также вспомогательное: выключатели, системы диспетчерского и технологического управления. Кроме того, заменили устаревшие узлы и детали на устройствах релейной защиты и автоматики.

В третьем квартале текущего года планируется отремонтировать еще порядка 1,4 тыс. трансформаторных подстанций и 196 трансформаторов.

Данные работы необходимы для подготовки электросетевых объектов «Россети Юг» к стабильной работе в период сложных погодных условий, низких температур.