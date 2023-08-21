В Щербинке построят новую общеобразовательную школу

В Щербинке будет построена новая общеобразовательная школа, сообщает RosTender.info.

Департамент развития новых территорий города Москвы определит подрядчика по итогам открытого конкурса в электронной форме.

Согласно документации, здание школы состоит из двух корпусов, связанных между собой переходом на уровне второго этажа. Корпус 2 будет возведен на месте старого трехэтажного здания школы постройки 50-х годов ХХ века. На период строительства корпуса 1, старое здание школы должно функционировать. Оба корпуса - это вновь возводимые четырех и трехэтажные здания с подвалами и техническим подпольем для прокладки инженерных коммуникаций. Школа рассчитана на 1100 обучаемых в трех возрастных группах общей численностью 44 класса по 25 человек в каждом. Корпус 1 — блок на 700 мест, корпус 2 — блок на 400 мест. В рамках исполнения государственного контракта по объявленному конкурсу предусмотрено строительство учебного корпуса на 700 мест.

С победителем заключается контракт на сумму 1,6 млрд рублей из денежных средств бюджета города Москвы. Заявки на участие принимаются до 4 сентября.