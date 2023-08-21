Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Компания построила два распределительных пункта 20 кВ и проложила восемь кабельных линий 20 км суммарной протяженностью более 40 км. Проект позволил подключить к сетям высокотехнологичный Центр обработки данных (ЦОД) в столице, который будет оказывать технологическим компаниями услуги по обработке и хранению информации, проведению исследований и анализу больших данных (Big Data), а также заниматься обобщением научных результатов.
Мощность техприсоединения - 30 МВт.
При монтаже линий электропередачи энергетики применили метод горизонтально-направленного бурения. Это позволило избежать повреждения дорог и тротуаров при прокладке проводов.
Ранее «Россети» обеспечили электроэнергией центры обработки данных «Яндекса» в Рязанской и Владимирской областях.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter