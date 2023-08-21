 

"Россети Московский регион" обновляют распредсети Сергиево - Посадского г.о.

21 августа 2023, 17:15 151 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Компания построила два распределительных пункта 20 кВ и проложила восемь кабельных линий 20 км суммарной протяженностью более 40 км. Проект позволил подключить к сетям высокотехнологичный Центр обработки данных (ЦОД) в столице, который будет оказывать технологическим компаниями услуги по обработке и хранению информации, проведению исследований и анализу больших данных (Big Data), а также заниматься обобщением научных результатов.

Мощность техприсоединения - 30 МВт.

При монтаже линий электропередачи энергетики применили метод горизонтально-направленного бурения. Это позволило избежать повреждения дорог и тротуаров при прокладке проводов.

Ранее «Россети» обеспечили электроэнергией центры обработки данных «Яндекса» в Рязанской и Владимирской областях.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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