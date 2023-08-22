Деятельность Электроэнергетического Совета СНГ основывается на принципах свободы каждого государства определять собственную энергетическую политику и выбирать пути энергоперехода в соответствии с национальными условиями и особенностями. Об этом Николай Шульгинов сообщил на 62-м заседании организации, председателем которой он является. Встреча состоялась в Бишкеке.

«Мы исходим из суверенного права каждой страны формировать собственные энергетические балансы. Но при этом нужно учитывать возможности соседних стран, поскольку наши энергосистемы связаны между собой, некоторые работают синхронно, а некоторые оказывают друг другу помощь при авариях», – отметил он.

Николай Шульгинов подчеркнул, что в основе энергообеспечения должны лежать национальные и региональные особенности государств и их непосредственные интересы в сфере ТЭК, а не конъюнктурные и политически ангажированные решения.

«В последнее время на многих международных площадках звучат слова о поддержке развития электроэнергетики только на основе ВИЭ, в ущерб традиционным источникам на ископаемом топливе. При этом занижается роль гидроэнергетики, энергии атома и газа как топлива переходного периода», – продолжил президент Электроэнергетического Совета СНГ.

В частности, он напомнил, что на саммите министров энергетики G20 некоторые страны попытались на международном уровне закрепить требование к 2030 году утроить объёмы ВИЭ в каждой стране. Николай Шульгинов подчеркнул, что при принятии подобных решений необходимо руководствоваться здравым смыслом.

«В первую очередь, мы должны обеспечивать доступ потребителя к недорогим и надёжным источникам энергии. Уверен, что обеспечивать экономику необходимым количеством энергии следует исходя из национальных и региональных особенностей каждого государства», – подчеркнул Николай Шульгинов.

При этом он уточнил, что вырабатываемая в рамках Электроэнергетического Совета СНГ общая энергетическая политика должна учитывать особенности каждой страны-участницы.

«Необходимо помнить о возможностях партнёров, выбирая путь, который укрепит взаимное сотрудничество, а не ухудшит положение какой-либо одной из стран при таком взаимодействии», – отметил Николай Шульгинов.

В качестве приоритетных направлений совместной работы Министр отметил укрепление региональной энергетической безопасности, развитие национальных энергетических программ в атоме и низкоуглеродных технологиях, минимизацию рисков при увеличении доли ВИЭ, а также раскрытие потенциала водорода и метана.

По словам Николая Шульгинова, в условиях глобальной неопределённости возрастает роль не только прошедших проверку временем интеграционных объединений, но и отраслевых органов сотрудничества, так как они позволяют вести открытый, прямой и деполитизированный энергетический диалог.