Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил ремонт и усилил фундаменты опор 13 линий электропередачи 220 кВ, расположенных в Ростовской области. В результате выросла надежность выдачи мощности объектов генерации, в т.ч. Ростовской АЭС, Волгодонской ТЭЦ, Новочеркасской ГРЭС.

Энергетики отремонтировали и усилили 388 фундаментов опор. Особое внимание уделили четырем линиям 220 кВ, участвующим в выдаче мощности Новочеркасской ГРЭС. Здесь ремонт выполнен на 202 фундаментах. Также работы проведены на линиях 220 кВ «Р-20 – А-20», «Р-20 – Т-10 I цепь», питающих города Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов.

Ремонт фундаментов опор ЛЭП – один из этапов подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода. В том числе используется технология восстановления с применением высокопрочного бетона и полимерных материалов, обеспечивающих водонепроницаемость конструкций и устойчивость к колебаниям температур. Это защищает линии от воздействия климатических факторов и снижает риски технологических нарушений.