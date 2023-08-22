Резидент свободного порта Владивосток (СПВ), компания «Байс Холод», торжественно открыл мультитемпературный комплекс класса «А» с производственными и офисными помещениями. Современный промышленный холодильник емкостью более 10 тыс. тонн расположен в столице Приморского края и предназначен для хранения широкого ассортимента пищевой продукции, требующей специального температурного режима, в том числе для хранения и дальнейшей транспортировки рыбной продукции из Дальнего Востока в центральные регионы России. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вложено около 670 млн рублей, плановое количество рабочих мест 33, из них создано 16 рабочих мест.

Многофункциональный низкотемпературный холодильный складской комплекс с современной логистической системой является уникальным и единственным объектом такого класса для Приморского края. Его площадь 7,5 тыс. кв. метров. Он состоит из 18 камер различных размеров, в каждой предусмотрены автономный температурный режим от –30 до +5 градусов, зона приемки и выдачи товара. Одновременно здесь можно разместить на хранение 10,7 тыс. паллет с продукцией, или более 10 тыс. тонн продуктов питания.

«Реализацию инвестиционного проекта по строительству мощного холодильного комплекса мы начали три года назад, сразу после того, как получили статус резидента СПВ. Ориентировались на высокий класс – «А», который предъявляет жесткие требования к планировке и конструкции холодильных складов. Для Приморья, особенно когда идет лососевая путина, ощущается потребность в комплексах такого класса. Сейчас на рынок приходят требовательные заказчики. Это, по большей части, крупные компании с высокими требованиями к складским и производственным площадям. Считается, что на сегодняшний день потребность в качественных складах класса «А» закрыта только на 10%. Данная ситуация не соответствует заявленному статусу региона, как транспортно-логистического хаба Дальнего Востока с перспективой переориентации на азиатские рынки, и добавляет расходов крупным игрокам, поэтому мы постарались ее решить», - рассказал генеральный директор группы компаний «Байс Холод» Андрей Шкляев.

Резидент СПВ построил холодильник, который соответствует всем обязательным требованиям — к помещению, системе отгрузки, структуре управления, территории, организации подъездных путей и площадок маневрирования, парковочных мест. Имеется автоматическая система пожаротушения, охранной сигнализации и система видеонаблюдения, система учета и контроля доступа сотрудников. Все оборудование для промышленного холода и рассчитанное на обработку различных типов грузового автотранспорта было приобретено до санкций. Благодаря наличию обособленных камер, где можно выставлять свою температуру, существует возможность хранить как охлажденную продукцию, так и низкотемпературную, причем в круглосуточном режиме.

У компании, полностью готовой оказывать высококлассные услуги оператора, уже есть первые заказчики, большинство из них – рыбохозяйственные предприятия Дальнего Востока.

«Сегодня роль Приморского края в сфере логистики актуальна как никогда: товарооборот и динамика перевозок грузов как внутри страны, так и между Россией и Китаем растет. И создание современной складской инфраструктуры востребовано. Регион развивается, растет потребительский спрос жителей. Это стимулирует завоз большого ассортимента промышленных и продовольственных товаров, а также увеличение объёма продукции, выпускаемой предприятиями края. В итоге повышается спрос бизнеса на транспортно-логистические и складские площадки, что, в свою очередь, мотивирует предпринимателей к инвестированию в эту сферу. Мы со своей стороны поддерживаем бизнес-инициативы наших резидентов и обеспечиваем все меры господдержки для своевременного запуска инвестпроектов, которые развивают экономику региона», - отметила заместитель начальника отдела по взаимодействию с резидентами КРДВ Приморье Светлана Карпачева.

По данным КРДВ, сегодня в Приморском крае проекты реализуют 1,8 тыс. резидентов СПВ. 375 предприятий, созданных при господдержке, уже работают, благодаря чему более 41,6 тыс. местных жителей получили работу. Бизнес уже вложил в развитие своих проектов 315 млрд рублей.