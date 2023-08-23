Международный форум «Электрические сети-2023» – одно из самых масштабных отраслевых событий в электроэнергетике, направленное на объединение профессионального сообщества для обсуждения и решения приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности. Мероприятие пройдет в Москве, в период с 05 по 08 сентября 2023 года на территории ВДНХ, в выставочных павильонах № 55 и 57.

В течение всех дней работы Форума АО «НТЦ ЕЭС» будет проводить презентацию своего флагманского продукта – программно-вычислительного комплекса для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики ( ПВК «АРУ РЗА» ). Презентация будет проходить в павильоне № 57, на первом этаже выставочной зоны делового общения, стенд № А07.

ПВК «АРУ РЗА» – полностью независимая отечественная разработка, включая вычислительное ядро, графический редактор и расчетные алгоритмы, что особо актуально при переходе на программное обеспечение, функционирующие под управлением отечественных операционных систем. Комплекс в полной мере соответствует высоким требованиям профессионального сообщества: позволяет создавать и рассчитывать электрические сети неограниченного размера, рассчитывать электрические параметры объектов сети при любых видах повреждений, обладает наиболее полной базой силового электрооборудования и устройств РЗА. Благодаря внедрению комплекса можно добиться автоматизации процесса расчёта уставок, анализировать топологию сети, формировать расчётные условия и подрежимы сети.

Также на стенде Вы сможете познакомиться с основными направлениями деятельности Общества:

Кроме того, в рамках деловой программы Форума представители АО «НТЦ ЕЭС» примут участие в Научно-практической конференции «Релейная защита и автоматизация энергосистем. Совершенствование эксплуатации и перспективы развития», которая пройдет 6 сентября 2023 года в конференц-зале № 1 павильона № 57, с 10:15 до 17:00.

Начальник сектора испытаний систем управления и автоматики отдела системных исследований АО «НТЦ ЕЭС» Дмитрий Кабанов выступит с докладом «Использование СВИ для непрерывного мониторинга функционирования систем регулирования гидроагрегатов и групповых систем регулирования ГЭС».

Инженер сектора испытаний систем управления и автоматики отдела системных исследований АО «НТЦ ЕЭС» Дмитрий Герасимов расскажет об опыте моделирования и испытаний систем регулирования гидротурбин.

Старший научный сотрудник сектора испытаний систем управления и автоматики отдела системных исследований АО «НТЦ ЕЭС», канд. техн. наук Олег Гуриков выступит с докладом «Моделирование систем возбуждения Зарамагской ГЭС для выбора параметров их настройки».

ПВК «АРУ РЗА» – полностью независимая отечественная разработка, включая вычислительное ядро, графический редактор и расчетные алгоритмы. В его основе лежит разработанная специалистами АО «НТЦ ЕЭС» платформа для построения систем автоматизированного проектирования (САПР) в сфере энергетики. Комплекс имеет множество новшеств по сравнению с предыдущим программным обеспечением. В частности, он позволяет моделировать ВИЭ и управляемые системы передачи переменного тока – различные устройства FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System). ПВК «АРУ РЗА» содержит максимально полную базу данных силового электрооборудования и устройств РЗА отечественных и зарубежных производителей, которая постоянно актуализируется в процессе обслуживания. Кроссплатформенная реализация программного обеспечения позволяет ПВК «АРУ РЗА» полноценно работать вне зависимости от типа операционной системы, в частности, под управлением разработанных в России операционных систем на базе Linux.

Программно-вычислительный комплекс введен в работу в Главном диспетчерском центре и во всех филиалах АО «СО ЕЭС» объединенных и региональных диспетчерских управлениях.

ПВК «АРУ РЗА» принят на вооружение службами РЗА во всех филиалах Системного оператора после проведения соответствующего обучения персонала по специальным программам, разработанным совместно с АО «НТЦ ЕЭС». Образовательными центрами АО «СО ЕЭС» уже выпущено несколько групп специалистов-расчетчиков, прошедших обучение по работе с новым комплексом. Изучение ПВК «АРУ РЗА» включено в программу повышения квалификации для специалистов отделов расчетов параметров настройки устройств РЗА. В АО «СО ЕЭС» организована система технической и консультационной поддержки пользователей, что позволяет эффективнее использовать возможности комплекса и определять направление его дальнейшего развития.

Программно-вычислительный комплекс обеспечивает решение прикладных задач по расчету токов короткого замыкания и автоматизированному выбору параметров срабатывания (уставок) РЗА с учетом текущей схемно-режимной ситуации в энергосистеме, а также позволяет анализировать действия устройств РЗА.

Помимо принятых в эксплуатацию в составе комплекса программных модулей также в этом году успешно прошел испытания и готовится к внедрению в промышленную эксплуатацию модуль определения места повреждения при коротких замыканиях на ЛЭП для диспетчерского персонала, а также модуль взаимодействия со специализированными комплексами АО «СО ЕЭС», такими как «СК-11», ИУС «ИС СРЗА», ИУС «CIM ЗРП», ОИК СК-11.

Разработанный по заказу Системного оператора ПВК «АРУ РЗА» используется не только в оперативно-диспетчерском управлении, он активно эксплуатируется в генерирующих компаниях, проектных институтах России и Казахстана, организациях и компаниях нефтегазовой отрасли. Он также применяется в процессе обучения в ряде вузов, готовящих специалистов по РЗА для энергетической отрасли.