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В Петербурге создали образовательно-производственный кластер в области радиоэлектроники

23 августа 2023, 17:45 347 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Ольга Костромина/ ТАСС

Фото: Ольга Костромина/ ТАСС

В Санкт-Петербурге создали образовательно-производственный кластер "Радиоэлектроника", который реализуют в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Соглашение подписали комитет по образованию, колледжи и предприятия, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы создаем и подписываем соглашение по направлению радиоэлектроника", - сказала председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская.

В образовательно-производственный комплекс вошли три колледжа: СПб ГБПОУ "Колледж электроники и приборостроения", СПб ГБПОУ "Радиотехнический колледж", СПб ГБПОУ "Колледж информационных технологий" и два крупных промышленных предприятия: это ОАО "Завод Магнетон" и АО "Обуховский завод" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"). Для учащихся кластера предусмотрена возможность прохождения производственной практики на базе этих предприятий.

Первый заместитель генерального директора, исполнительный директор акционерного общества "Северо-западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - "Обуховский завод" Ирина Волокитина пояснила ТАСС, что есть "очень амбициозные планы по развитию радиотехнического дивизиона предприятия". В целом, как сообщила Волокитина, выпускников колледжей не хватает и по другим направлениям, дефицит кадров "исчисляется сотнями человек и растет год от года".

"Мы со своей стороны финансово участвуем в проекте в рамках поддержки федеральной образовательной программы. Это целевые деньги в рамках этого соглашения на подготовку кадров. Конечно, требуются гораздо более масштабные инвестиции. Но мы на первом этапе", - сказала спикер.

Как сообщил ТАСС генеральный директор ОАО "Завод Магнетон" Андрей Фирсенков, из-за дефицита кадров приходится готовить новых сотрудников с нуля. Так как программа "Профессионалитет" подразумевает укороченный срок подготовки кадров, на заводе рассчитывают, что уже через несколько месяцев после начала обучения студенты будут выходить на практику. "Мы участвуем в финансировании этого проекта, организуем на базе колледжей технологические цепочки, которые будут соответствовать имеющимся у нас. То есть студенты будут обучаться на том же оборудовании, на тех же изделиях, на тех же процессах", - сказал директор предприятия.

О кластерах

В Петербурге создано уже несколько таких образовательно-производственных кластеров, к примеру, в отрасли легкая промышленность - два, еще два в области машиностроения.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров.

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Метки: ОБРАЗОВАНИЕ, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника IT 

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