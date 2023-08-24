 

Об эволюции кабельных компаундов и не только

24 августа 2023, 18:01 243 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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Компаунды – это полимерные композиции и смеси, имеющие заданные физико-химические характеристики. Сами по себе компаунды не являются готовым продуктом, а их основная область применения  –  это промышленность. Производство полимеров и компаундов тесно связано с кабельной отраслью, что делает эту тему для нас крайне актуальной. По мнению ряда экспертов, сейчас на рынке полимеров наступил своеобразный кризисный момент: предел возможного качества достигнут, доступ к новым технологиям  –  закрыт, а количество фальсификата перешло за отметку в 70% от общего объема выпускаемой продукции. Так ли это на самом деле? Куда шагает отечественное производство? Что ждет российский рынок полимеров и компаундов в будущем? Разбираемся совместно с ведущим экспертом полимерной отрасли, кандидатом химических наук Олегом Константиновичем Барашковым в новом материале RusCable.Ru - только в подписке RusCable Плюс.

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Метки: ПЛЮС, ПОЛИМЕРЫ, ЭКСПЕРТНЫЙ МАТЕРИАЛ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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