Об эволюции кабельных компаундов и не только

Компаунды – это полимерные композиции и смеси, имеющие заданные физико-химические характеристики. Сами по себе компаунды не являются готовым продуктом, а их основная область применения – это промышленность. Производство полимеров и компаундов тесно связано с кабельной отраслью, что делает эту тему для нас крайне актуальной. По мнению ряда экспертов, сейчас на рынке полимеров наступил своеобразный кризисный момент: предел возможного качества достигнут, доступ к новым технологиям – закрыт, а количество фальсификата перешло за отметку в 70% от общего объема выпускаемой продукции. Так ли это на самом деле? Куда шагает отечественное производство? Что ждет российский рынок полимеров и компаундов в будущем? Разбираемся совместно с ведущим экспертом полимерной отрасли, кандидатом химических наук Олегом Константиновичем Барашковым в новом материале RusCable.Ru - только в подписке RusCable Плюс.