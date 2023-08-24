Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Режевской кабельный завод продолжает внедряет современные технологии в производство, чтобы улучшить качество продукции и повысить эффективность работы. В цехах №3 и №4 было дополнительно установлено шесть новых информационных центров с программным обеспечением, которое позволяет сотрудникам основного производства легко и быстро получать доступ к базе данных с технологическими картами, инструкциями и картами эскизов кабельной продукции. Это позволяет сократить время на поиск нужной информации и повысить производительность труда.
Инженер-программист завода разработал программное обеспечение с интуитивным интерфейсом, чтобы сотрудники основного производства могли быстро находить нужную информацию и эффективно использовать её для изготовления кабеля. Информационная база устройств постоянно обновляется и дополняется новыми данными.
Режкабель продолжит путь к цифровизации производства. Так, в третьем квартале этого года планируется поставка партии нового оборудования, включающего ещё несколько единиц информационных центров. Оптимизация парка данной техникой позволит увеличить производительность труда за счёт сокращения времени выполнения технологических задач.
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