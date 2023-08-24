Режевской кабельный завод продолжает внедряет современные технологии в производство, чтобы улучшить качество продукции и повысить эффективность работы. В цехах №3 и №4 было дополнительно установлено шесть новых информационных центров с программным обеспечением, которое позволяет сотрудникам основного производства легко и быстро получать доступ к базе данных с технологическими картами, инструкциями и картами эскизов кабельной продукции. Это позволяет сократить время на поиск нужной информации и повысить производительность труда.

Инженер-программист завода разработал программное обеспечение с интуитивным интерфейсом, чтобы сотрудники основного производства могли быстро находить нужную информацию и эффективно использовать её для изготовления кабеля. Информационная база устройств постоянно обновляется и дополняется новыми данными.

Режкабель продолжит путь к цифровизации производства. Так, в третьем квартале этого года планируется поставка партии нового оборудования, включающего ещё несколько единиц информационных центров. Оптимизация парка данной техникой позволит увеличить производительность труда за счёт сокращения времени выполнения технологических задач.