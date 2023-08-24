«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт системы оперативного постоянного тока на высоковольтной подстанции «Аганская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электричеством одноименное нефтяное месторождение, разработку которого ведет «Славнефть-Мегионнефтегаз». На повышение надежности энергообъекта компания направила более 1,1 млн рублей.

Система оперативного постоянного тока предназначена для непрерывного электропитания цепей защит и управления на подстанции. В ходе ремонта специалисты «Россети Тюмень» установили новую аккумуляторную батарею отечественного производства, которая обеспечит бесперебойное функционирование ключевого оборудования – устройств релейной защиты, связи и противоаварийной автоматики. Отметим, что плановые работы на подстанции 110 кВ «Аганская» проводились без ограничения подачи энергоресурса потребителям.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса ХМАО-Югры. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения Аганского месторождения нефти, на котором с начала промышленной эксплуатации в 1965 году добыто свыше 250 млн тонн углеводородов.