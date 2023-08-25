Ключевым событием лета-2023 стал II саммит «Россия-Африка», проходившей 25-28 июля в Санкт-Петербурге. Этому событию посвящён блок материалов в новом номере журнала «вести в электроэнергетике». Номер открывается рубрикой «Актуальное интервью», где в публикации «Что мы знаем об Африке?» председатель правления Союза «Африканская деловая инициатива», член политического клуба «Валдай» Наталия ЦАЙЗЕР рассказывает об особенностях Чёрного континента и о том, что должен знать российский бизнес, заходя в Африку.

Продолжение темы – в материалах «Укреплять взаимодействие» и «Африканцы уже готовы жениться, а Россия всё ещё не пришла на свидание», опубликованных под рубрикой «Саммит Россия-Африка».

Даже в нынешних крайне некомфортных для российских промышленных компаний, дискриминационных условиях, российская продукция высоко востребована на мировом рынке. Однако из-за разрушения устоявшихся экономических связей с Европой и рядом других стран, занявших недружественную по отношению к России позицию, приходится искать новые рынки сбыта и расширять ниши уже освоенных. В этих условиях наиболее приоритетным становится южно-азиатское направление. Как мы используем свой потенциал и перспективы, – в публикации «Энергетическая политика России: разворот на Восток» под рубрикой «От первого лица».

Первая половина 2023 года для электроэнергетической отрасли в целом была позитивной как в операционном плане, так и на фондовом рынке. Подробный расклад ситуации – в материале «Полугодие пройдено, динамика позитивная» под рубрикой «Аналитика».

В корреспонденции «Большие задачи больших систем» под рубрикой «СИГРЭ» представлена информация об отчётной конференции Российского национального комитета СИГРЭ, на которой были подведены итоги 49-й сессии Международного Совета по большим системам высокого напряжения (CIGRE).

31 июля завершилась весенняя сессия Государственной Думы РФ. О том, что было сделано за этот период в рамках законодательного обеспечения ТЭК, какие законы приняты, какие стоят в повестке дня, как решаются острые отраслевые проблемы, отчитался председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный. Отчёт под заголовком «Компенсировать рост тарифа может только рост экономики» публикуется в рубрике «Законодательство в ТЭК».

Формирование и развитие розничных рынков электроэнергии, увеличение рыночных игроков, расширение прав потребителей и решение многочисленных проблем, связанных с ценовой политикой, загрузкой энергомощностей, управлением спросом и т. д., рассмотрели участники «круглого стола» «Совершенствование нормативно-правового регулирования функционирования электроэнергетики и гарантированного обеспечения доступной электрической энергией населения». Об этом – в традиционной рубрике «В Госдуме РФ» материал под заголовком «Оптимальный вариант».

В рубрике «Тенденции и технологии» публикуется блок материалов по вопросам преодоления технологической зависимости от бывших иностранных партнёров и создания собственной высокотехнологичной базы по производству, обслуживанию и ремонту оборудования для электроэнергетики. Так, в материале «Отечественное оборудование для отечественной энергетики» отмечается, что После ухода зарубежных компаний с российского рынка освободились многие ниши для отечественных производителей. Некоторые из них не заняты до сих пор. Почему? В авторской статье «Управление промышленным предприятием

в условиях современных вызовов» даются выверенные оценки и советы, как выстраивать стратегию развития предприятия, либо компании с помощью контроллинга. Опытом реинжиниринга и ремонта импортного электрооборудования, в том числе такого, чьи аналоги не производятся в нашей стране, делится начальник бюро электрических машин ОАО «Севкавэлектроремонт» в статье «Проблемы ремонта импортного оборудования в текущей ситуации». Внимание читателей также, безусловно, привлечёт авторская статья «Развитие электрических машин. Взгляд конструктора и историка».

В рубрике «ВИЭ» под заголовком «Точки роста. Где они?» представлена публикация о перспективах развития возобновляемой энергетики и ВИЭ-технологий в России и мире. Сейчас отношение к этой теме неоднозначное, возобновляемая энергетика перестала восприниматься как панацея от глобального потепления. Однако она остаётся в повестке дня, и какое место будет там занимать – зависит от эффективности самой ВИЭ-отрасли.

Практически все страны СНГ взяли курс на низкоуглеродное развитие, везде формируются механизмы углеродного регулирования, создаётся нормативная база. Необходимо синхронизировать усилия по данной тематике, гармонизировать национальные климатические законодательства и начать движение в сторону формирования единого углеродного рынка, отмечают авторы статьи «Регулирование низкоуглеродного развития в СНГ и мире. Новые вызовы — рационализация подхода», опубликованной под рубрикой «Климатическая повестка».

Нынешняя система регулирования тарифов для населения соответствует действующей модели рыночной экономики, которая уже изжила себя и требует кардинального переформатирования, говорит известный учёный-энергетик Измаил Хузмиев в интервью «На ошибках учатся» под рубрикой «Рынок электроэнергии».

Спящие вулканы Казбек и Эльбрус могут стать мощными источниками энергии для удалённых горных селений и новых промышленных производств Северного Кавказа. В целом же от динамичного развития энергетической отрасли напрямую зависит социально-экономический рост округа, возможность формирования «умных городов» и развитие электрического транспорта. О том, как задействовать энергетический потенциал региона, как выстраивать приоритеты, обсудили участники III Северо-Кавказского энергетического форума. Подробности – в материале «От Казбека до Эльбруса» под рубрикой «СКЭФ-2023».