Росатом считает перспективным применение квантовых технологий для эффективного управления мегаполисами и полагает важным регулирование «цифры» для ее более безопасного использования.

Об этом рассказала директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева в рамках Диалога лидеров «Квантовый контроль. Большие данные в управлении городским развитием» в рамках Московского урбанистического форума.

Урбанистика – именно та сфера деятельности, в которой может произойти значительный рывок при появлении квантовых вычислений: «Квантовый компьютер может стать особенно полезным в решении задач развития крупных мегаполисов. Некоторые задачи эффективного развития городской среды – в области использования больших данных, оптимизации, разведения транспортных потоков, сложных вопросов логистики, товарной доставки – сложно решить даже с применением суперкомпьютеров».

Москва, обладающая высоким уровнем цифровой зрелости и культуры, стала одним из первых городов, который приступил к изысканиям в области применения квантовых технологий для развития городского хозяйства, включая инфраструктуру и системы управления, а в июле с.г. на Форуме будущих технологий Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании Московского квантового кластера.

«Сегодня Москва – пример мегаполиса, в полной мере использующего большие данные и цифровые разработки для стремительного развития комфортной городской среды в интересах людей». Качество московской цифровой инфраструктуры и сервисов зримо проявляется в сравнении с крупными городами развитых стран: «Здесь российская столица, безусловно, лидирует. Этот тренд может получить еще более мощное развитие на новом технологическом витке – благодаря применению квантовых вычислений», – подчеркнула Екатерина Солнцева, отметив, что уже в ближайшем будущем развитие городов будет определяться уровнем и объемом внедрения цифровых технологий в жизнь мегаполиса.

Отвечая на вопрос о возможных рисках внедрения цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности человека, включая городскую среду, представитель Росатома отметила, что дальнейшее усиление роли «цифры» неизбежно, и человечеству следует научиться грамотно использовать ее положительный потенциал. Вместе с тем, для более безопасного применения цифровых технологий необходимо на международном уровне выработать свод этических и юридических правил, которые будут регулировать деятельность в этой области.