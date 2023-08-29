Промышленность России: итоги июля 2023 года

По оценкам института, индексы промышленного производства и промышленного спроса сохранили положительную динамику относительно уровня прошлого года.

Индекс ИПЕМ-производство в июле 2023 года вырос на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года. За период январь – июль 2023 год индекс ИПЕМ-производство вырос на 2,1% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс ИПЕМ-спрос в июле 2023 года увеличился на 2,7% относительно июля прошлого года (+1,2% за период январь – июль 2023 год).

Уже пятый месяц подряд наблюдается нетипичная для российской экономики ситуация, когда рост общепромышленных индексов происходит на фоне снижения показателей добывающих отраслей.

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Методология расчёта индекса ИПЕМ-спрос с июня 2022 года была скорректирована в связи с сокращением объёма публично раскрываемой статистической информации.

Об организации:

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За время работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об институте можно найти на сайте www . ipem . ru .

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