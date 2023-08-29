​Идет подготовка к открытию движения на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. На этой неделе начнем обкатывать новый маршрут», – написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи почти готова новая станция Ольгино. На соединительной линии МЦД-4 в высокой степени готовности находятся новые станции Кутузовская и Тестовская, завершается реконструкция платформы Поклонная.

«Рабочие сняли временные пролеты на Тестовской, которые были необходимы для строительства тоннеля. Он свяжет в перспективе МЦД-1 и МЦД-4. Тестовская станет одним из крупнейших московских городских вокзалов: объединим два диаметра, МЦК, три линии метро», – подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр добавил, что МЦД-4 свяжет больше 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья. Это будет самая протяженная рельсовая артерия в Москве длиной 86 км.

Напомним, длина будущего МЦД-4 «Киевско-Горьковский», который соединит Апрелевку с городом Железнодорожный, составит 86 км. Здесь разместится 39 станций, 18 из них – с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления железной дороги.

Этот диаметр свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. При движении из Новой Москвы пассажиры смогут пересесть на Большую кольцевую и Солнцевскую линии или доехать до центра города.

Завершить создание МЦД-4 планируется в 2023 году. Открытие диаметра улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов. Жители столичного региона смогут экономить до 40% времени в пути.